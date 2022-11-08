Стали известны наиболее благородные профессии этого года

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на RT, для 26 процентов жителей страны самая благородная профессия — врача. Благородному учителю отдало предпочтение 10 процентов опрошенных. В то, что благородными могут быть военнослужащие, верят девять процентов. Эти профессии и составили тройку лидеров.
Турд рабочих и спасателей кажется благородным четырем процентам респондентов. По три процента голосов досталось пожарным и дворникам, по два – инженерам и волонтерам.
В числе благородных опрошенные также называли правозащитников, социальных работников и других специалистов. Опрашивалось 1,6 тысяч человек.