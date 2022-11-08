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Сказки не будет. Стало известно, как пройдет Новый год в Омске

8 ноября 04:59
Фото: 1MI

В Омске отказались от проведения части новогодних мероприятий

В этом году на празднование Нового года решили потратить минимум средств. Поэтому от значительной части новогодних мероприятий отказались.

В правительстве Омской области решили отказаться от фейерверков и  пиротехнических шоу, но оставить декорации и главную городскую елку. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос издания «ФедералПресс».

«Улицы, здания и другие объекты украсят декоративными и световыми конструкциями, закупленными в прошлые годы. Из плана основных городских мероприятий исключили подготовку традиционного новогоднего туристического маршрута, организацию работы Усадьбы Деда Мороза, новогоднюю лазерную анимацию, фейерверки, салюты и прочие зрелищные форматы», — приводит издание ответ областного правительства.

При этом в ведомстве уточнили, что новогодние мероприятия для детей решили все же сохранить. Также в список обязательных участников новогодних мероприятий и получателей подарков в этом году включили детей военнослужащих и мобилизованных из Омской области и ребят, которые приехали в регион из новых субъектов России.

Ранее Город55 сообщал, что главная городская елка в этом году пройдет на площади у Цирка. А еще в городе уже утвердили новогоднее оформление улиц

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Новый год#Праздник#Празднование
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