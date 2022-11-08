При этом в ведомстве уточнили, что новогодние мероприятия для детей решили все же сохранить. Также в список обязательных участников новогодних мероприятий и получателей подарков в этом году включили детей военнослужащих и мобилизованных из Омской области и ребят, которые приехали в регион из новых субъектов России.