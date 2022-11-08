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Самолет, летевший с неправильно закрытым багажным отсеком из Турции, сел в Сочи

8 ноября, 15:50
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Турции в Екатеринбург, вынужден был сесть в Сочи из-за того что кто-то из наземных техников неправильно закрыл багажный отсек.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РБК, на борту лайнера было 100 человек, когда там сработал сигнал о разгерметизации салона.

Командир судна не стал рисковать и решил запросить вынужденную посадку в аэропорту Сочи. Где самолет и сел около 23 часов. А через пару часов, после устранения неполадки улетел в аэропорт назначения.

Как считают в авиакомпании, готовившие к вылету самолет наземные службы стамбульского аэропорта неправильно провели операцию по закрытию клапанов на двери багажного отсека. Это и стало причиной сигнала о неисправности на борту воздушного судна.



#Светлана Павлова
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