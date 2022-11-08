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Российские приемные родители будут обязаны пройти психологическую экспертизу

8 ноября, 15:51
В России желающим взять на воспитание ребенка из сиротского учреждения будет назначена обязательная психологическая экспертиза.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Известий», правительственной комиссией по законопроектной деятельности уже одобрено данное предложение Минпросвещения.

Помимо этого, будет прописана процедура, как органы опеки станут заниматься сопровождением приемных семей. Речь о помощи родителям при возникновении проблем и адаптации к жизни в семье детей-сирот.

По мнению авторов законопроекта, это уменьшит количество число отказников. Поскольку более тщательной будет подготовка семей к усыновлению.

 

#Светлана Павлова
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