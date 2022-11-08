Решение суда. Супруга Сергея Калинина отсудила часть имущества криминального мужа

Екатерина Талызина с начала прошлого года пыталась разделить совместно нажитое имущество. В Омске суд Центрального района отказался снять арест с доли в холдинге. В феврале этого года супруга бывшего депутута Заксобрания обратилась с иском в Преображенский суд Москвы.
Согласно карточке суда, заявление о рассмотрении дела поступило в суд 14 февраля 2022 года. 7 ноября 2022 года суд частично удовлетворил иск о разделе имущества между супругами. Неизвестно, речь идет о доле в холдинговой компании «Акция» или о ином совместном имуществе супругов. Ранее вообще все материалы дела были скрыты, публикаций в карточке дела не появлялось. Возможно, из соображений приватности для супруги криминально известного экс-депутата.
Напомним, все имущество Сергея Калинина арестовали в рамках рассмотрения дел по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», которые касаются его работы в АО «Омскгоргаз». 15 июля Московский городской суд приговорил Калинина к 16 годам лишения свободы.