Решение суда. Супруга Сергея Калинина отсудила часть имущества криминального мужа

Согласно карточке суда, заявление о рассмотрении дела поступило в суд 14 февраля 2022 года. 7 ноября 2022 года суд частично удовлетворил иск о разделе имущества между супругами. Неизвестно, речь идет о доле в холдинговой компании «Акция» или о ином совместном имуществе супругов. Ранее вообще все материалы дела были скрыты, публикаций в карточке дела не появлялось. Возможно, из соображений приватности для супруги криминально известного экс-депутата.