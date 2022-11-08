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РЭО: В экотехнопарке под Петербургом будет перерабатывать покрышки и пластик

8 ноября 13:15
В РЭО опровергли сообщение «КоммерсантЪ — Санкт-Петербург» о том, что в экопромышленном парке в Гатчинском районе Ленобласти будут перерабатывать промышленные и сельскохозяйственные отходы. Администрация РЭО заявила, что резиденты парка будут перерабатывать старые шины и пластиковые отходы.

Парк привлечет в регион 5 млрд рублей в виде инвестиций. Также в нем создадут 350 рабочих мест. Уже к 2024 году он даст примерно 200 млн рублей  в виде налогов, пишет 360tv.ru.

Как отметил руководитель РЭО Денис Буцаев, в Ленинградской области создадут один из восьми пилотных экопромышленных парков. Его резидентами могут стать предприятия, изготавливающие гранулы вторичного пластика из полимерной упаковки, а также резиновую крошку из старых покрышек и других резиновых изделий. 

Сейчас на согласовании у инвесторов находятся соглашения с РЭО. При этом, по словам Буцаева, деятельность по созданию заводов по утилизации отходов и типы этих отходов будут своевременно согласовываться с руководством региона.

Управление деятельностью экопромышленного парка будет организовано управляющей компанией «Экологический цифровой оператор» — это одна из дочерних структур Российского экологического оператора. 

До 2024 года будут построены все 8 пилотных экопромпарков. В них будут размещаться заводы по утилизации различных вторичных ресурсов. С их помощью ежегодно в хозяйственный оборот будут возвращаться до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов.

Инвестиции в инфраструктуру каждого из 8 парков оцениваются в миллиард рублей.  РЭО рассматривает возможность компенсирования или софинансирования до 95% затрат на создание таких объектов. Средства будут получены от размещения на бирже облигаций РЭО. Общий объем финансирования в этом случае может достигнуть 17 млрд рублей. В РЭО сообщили о более чем 25 подписанных с резидентами договоров.

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