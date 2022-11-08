РЭО: В экотехнопарке под Петербургом будет перерабатывать покрышки и пластик

Инвестиции в инфраструктуру каждого из 8 парков оцениваются в миллиард рублей. РЭО рассматривает возможность компенсирования или софинансирования до 95% затрат на создание таких объектов. Средства будут получены от размещения на бирже облигаций РЭО. Общий объем финансирования в этом случае может достигнуть 17 млрд рублей. В РЭО сообщили о более чем 25 подписанных с резидентами договоров.