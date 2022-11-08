РЭО: На Бирже ВМР почти 40% торгов составили отходы электроники

Гендиректор Денис Буцаев рассказал, что в РЭО подвели первые итоги работы электронной торговой площадки, которую оператор запустил в сентябре. К 24 октября здесь выставили на торги 65 лотов на общую сумму 135 млн рублей, из которых 53,109 млн (39,34%) — отходы электроники. 33 млн (24,47%) — отходы шин и покрышек. Это самый большой процент среди существующих категорий вторичного сырья, выставленных на торгах. Из 1,5 млн тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) в нашей стране перерабатывают всего 5%, остальное, к несчастью, отправляется на мусорные полигоны, где остается, нанося вред окружающей среде. Однако ОЭЭО считаются ценным ресурсом, содержащим множество драгметаллов. Ожидается, что реестр добросовестных утилизаторов сможет исправить ситуацию, а Биржа ВМР станет удобным инструментом для участников сферы обращения с отходами и сможет стимулировать бизнес-процессы, в том числе благодаря цифровизации. Главное в этой ситуации — обеспечить прослеживаемость отходов по всему циклу, считает гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он подчеркнул, что площадка создавалась именно в этих целях, сообщает 360tv.