Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

РЭО: На Бирже ВМР почти 40% торгов составили отходы электроники

8 ноября 18:47
Отходы электроники составили 39,34% лотов на Бирже ВМР, а сумма сделок по ним превысила 53,1 млн рублей, сообщил Российский экологический оператор. За ними следуют отходы шин и покрышек (33 млн рублей), это 24,47% лотов от всех представленных на электронной торговой площадке.

Гендиректор Денис Буцаев рассказал, что в РЭО подвели первые итоги работы электронной торговой площадки, которую оператор запустил в сентябре. К 24 октября здесь выставили на торги 65 лотов на общую сумму 135 млн рублей, из которых 53,109 млн (39,34%) — отходы электроники. 33 млн (24,47%) — отходы шин и покрышек. Это самый большой процент среди существующих категорий вторичного сырья, выставленных на торгах. Из 1,5 млн тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) в нашей стране перерабатывают всего 5%, остальное, к несчастью, отправляется на мусорные полигоны, где остается, нанося вред окружающей среде. Однако ОЭЭО считаются ценным ресурсом, содержащим множество драгметаллов. Ожидается, что реестр добросовестных утилизаторов сможет исправить ситуацию, а Биржа ВМР станет удобным инструментом для участников сферы обращения с отходами и сможет стимулировать бизнес-процессы, в том числе благодаря цифровизации. Главное в этой ситуации — обеспечить прослеживаемость отходов по всему циклу, считает гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он подчеркнул, что площадка создавалась именно в этих целях, сообщает 360tv.

Лоты по остальным отходам распределяются следующим образом: стекло — 8,14%, ПЭТ — 7,74%, пластик — 5,56%, макулатура — 4,45%, нефтепродукты — 3,85%, резина — 2,47%, отработанные фильтры — 0,33%, металл — 0,12%, текстиль — 0,05%, прочее — 0,48%. 

На площадке прошли регистрацию более 250 участников. Из них 43,1% представлены как утилизаторы, 29,13% — как товаропроизводители и импортеры, 16,52% — как заготовители, 5,22% — как объекты обработки и региональные операторы, 6,03% — прочие участники отрасли. 

Электронную торговую площадку РЭО сформировал в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Ее участниками и пользователями могут стать производители и импортеры, заготовители, утилизаторы, производители оборудования, ретейлеры, поставщики дополнительных услуг.  

На Бирже ВМР можно находить продавцов и покупателей товаров и услуг, заключать сделки в электронном виде и отправлять сведения о совершенных сделках в государственную информационную систему, обеспечивая при этом юридическую значимость подписываемых документов посредством интеграции с оператором системы электронного документооборота (СЭДО). 

Ознакомиться с возможностями площадки и пройти простую регистрацию можно, пройдя по ссылке.

#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10