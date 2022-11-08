Полезные площади. В Амурском поселке сдали дом с отдельным торговым павильоном

Омский департамент архитектуры и градостроительства выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома № 67 с пристроенным торгово-выставочным залом по улице 21-я Амурская. Застройщиком выступило ООО «Завод строительных конструкций № 1».
Одиннадцатиэтажный дом рассчитан на 72 квартиры: 27 однокомнатных, 28 двухкомнатных и 17 трехкомнатных. Площадь торгового павильона составила 655,8 кв. м.
Вокруг дома также благоустроили территорию — уложили дорожки, установили скамейки и урны, а также поставили спортивную площадку.
Отметим, что сдача дома в эксплуатацию еще не говорит о заселении жильцов. Теперь омичи, которые купили в доме квартиры, смогут делать внутри здания ремонт.