Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полезные площади. В Амурском поселке сдали дом с отдельным торговым павильоном

8 ноября 08:09
Фото: admomsk.ru

В Омске сдали дом с отдельным торговым павильоном

Многоэтажка рассчитана на 72 квартиры, а первые этажи не придется использовать под магазины.

Омский департамент архитектуры и градостроительства выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома № 67 с пристроенным торгово-выставочным залом по улице 21-я Амурская. Застройщиком выступило ООО «Завод строительных конструкций № 1».

Одиннадцатиэтажный дом рассчитан на 72 квартиры: 27 однокомнатных, 28 двухкомнатных и 17 трехкомнатных. Площадь торгового павильона составила 655,8 кв. м.

Вокруг дома также благоустроили территорию — уложили дорожки, установили скамейки и урны, а также поставили спортивную площадку.

Отметим, что сдача дома в эксплуатацию еще не говорит о заселении жильцов. Теперь омичи, которые купили в доме квартиры, смогут делать внутри здания ремонт.

Фото: admomsk.ru
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Дом#Строительство#Стройка#Многоэтажка#Сдача дома
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10