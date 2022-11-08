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Отмена оправдания. Двух полицейских из Омска осудили за угрозы незнакомке

8 ноября 07:40
Фото: 1MI

Полицейским из Омска вынесли новый приговор за превышение полномочий

Изначально полицейских оправдали, но в апелляции это решение отменили. Теперь полицейским вынесли обвинительный приговор.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о решении по уголовному делу в отношении двух сотрудников полиции, которых подозревали в превышении должностных полномочий, но сначала оправдали.

Суд установил, что в октябре 2019 года двое сотрудников подразделения полиции по контролю за оборотом наркотиков без разрешения проникли в дом местной жительницы. Там они заставили женщину переодеться в их присутствии, а затем потребовали проследовать в служебное помещение.

При этом сотрудники грозились применить к ней силу и привлечь к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, которое она не совершала. В служебном помещении женщину удерживали и не давали связаться с родственниками, прочли личную переписку и оказывали на нее психологическое давление.

Как оказалось, полицейские заподозрили женщину в краже: она оказалась потенциальной покупательницей дома одного из силовиков, и после ее визита полицейский якобы не досчитался драгоценностей.

Первоначально суд оправдал силовиков, но апелляция вернула дело, и на этот раз Куйбышевский районный суд признал полицейских виновными. Сами они вину не признали.

В прокуратуре сообщили, что в прениях сторон обвинение просило назначить полицейским наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение 2 и 3 лет соответственно. Однако суд назначил подсудимым наказание в виде 3 лет 6 месяцев и 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение 1,5 лет.

Отмечается, что судебный акт в силу пока не вступил, сторона обвинения может обжаловать решение.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Суд#Полицейский#Приговор#Превышение полномочий
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