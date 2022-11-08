Отмена оправдания. Двух полицейских из Омска осудили за угрозы незнакомке

В прокуратуре сообщили, что в прениях сторон обвинение просило назначить полицейским наказание в виде 5 и 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение 2 и 3 лет соответственно. Однако суд назначил подсудимым наказание в виде 3 лет 6 месяцев и 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение 1,5 лет.