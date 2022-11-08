Отдал стадо быков за расписку. Жителя Омской области обманул покупатель

Ранее фермер подал в суд на человека, который приобрел у него шестерых быков за 360 тыс. рублей. Правда, вместо денег была расписка. В соответствии с ней покупатель обязался отдать деньги к указанной дате. Денег не поступило, и обманутый фермер пошел в суд.