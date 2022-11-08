Отдал стадо быков за расписку. Жителя Омской области обманул покупатель

Пресс-служба ГУФССП Омской области сообщила о том, как в Одесском районе взымали деньги с недобросовестного покупателя крупного рогатого скота. Без приключений не обошлось.
Ранее фермер подал в суд на человека, который приобрел у него шестерых быков за 360 тыс. рублей. Правда, вместо денег была расписка. В соответствии с ней покупатель обязался отдать деньги к указанной дате. Денег не поступило, и обманутый фермер пошел в суд.
В суде покупателя обязали выплатить всю сумму по расписке и возместить судебные расходы на 5,5 тыс. рублей. Исполнительный документ поступил в Одесское районное отделение судебных приставов.
Приставы уведомили должника о возбужденном исполнительном производстве и сроках, предоставленных для погашения задолженности. Покупатель проигнорировал эти сведения, с деньгами вовремя не явился. Мужчине назначили штраф, применили прочие ограничения, но и это не заставило мужчину выплатить долг.
В результате приставам пришлось принудительно доставлять должника в отдел. Только после этого он поменял отношение к обязательствам. Возможно, не захотел административное дело
Пострадавший фермер сообщил судебным приставам, что недобросовестный покупатель в считанные дни выплатил весь долг.