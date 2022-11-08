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Отдал стадо быков за расписку. Жителя Омской области обманул покупатель

8 ноября 10:53
Фото: 1MI
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В Омской области фермер едва не лишился скота и денег из-за продажи по расписке

Честного, подписанного слова не хватило. В Омской области фермер «выбивал» деньги с покупателя через суд. Приставам пришлось физически вмешаться.

Пресс-служба ГУФССП Омской области сообщила о том, как в Одесском районе взымали деньги с недобросовестного покупателя крупного рогатого скота. Без приключений не обошлось.

Ранее фермер подал в суд на человека, который приобрел у него шестерых быков за 360 тыс. рублей. Правда, вместо денег была расписка.  В соответствии с ней покупатель обязался отдать деньги к указанной дате. Денег не поступило, и обманутый фермер пошел в суд.

В суде покупателя обязали выплатить всю сумму по расписке и возместить судебные расходы на 5,5 тыс. рублей. Исполнительный документ поступил в Одесское районное отделение судебных приставов.

Приставы уведомили должника о возбужденном исполнительном производстве и сроках, предоставленных для погашения задолженности. Покупатель проигнорировал эти сведения, с деньгами вовремя не явился. Мужчине назначили штраф, применили прочие ограничения, но и это не заставило мужчину выплатить долг.

В результате приставам пришлось принудительно доставлять должника в отдел. Только после этого он поменял отношение к обязательствам. Возможно, не захотел административное дело

Пострадавший фермер сообщил судебным приставам, что недобросовестный покупатель в считанные дни выплатил весь долг.

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#Дарья Зыкова#Суд#Новости#Омская область#Приставы#Крупный рогатый скот#Продажа с рук
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