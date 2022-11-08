Омским чиновникам пообещали доплачивать за деловые поездки на Донбасс

Губернатор Омской области подписал два указа, в которых были определены особенности командирования государственных служащих и лиц, замещающих государственные должности на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Согласно документам, во время командировок чиновникам будет выплачиваться денежное содержание в двойном размере и суточные в размере 8,4 тыс рублей. Также, в целях возмещения дополнительных расходов, могут выплачиваться безотчетные суммы.
Указы приняты в целях повышения уровня социальной защищенности госслужащих.