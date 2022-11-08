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Омским чиновникам пообещали доплачивать за деловые поездки на Донбасс

8 ноября 09:16
Фото: 1MI
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Омским чиновникам утвердили особенности командирования на Донбасс

Стало известно, сколько заплатят чиновникам за командировки на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Губернатор Омской области подписал два указа, в которых были определены особенности командирования государственных служащих и лиц, замещающих государственные должности на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Согласно документам, во время командировок чиновникам будет выплачиваться денежное содержание в двойном размере и суточные в размере 8,4 тыс рублей. Также, в целях возмещения дополнительных расходов, могут выплачиваться безотчетные суммы.

Указы приняты в целях повышения уровня социальной защищенности госслужащих.

#Юлия Бармина#Политика#Александр Бурков#Чиновники#Указ
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