Омич угнал машину, чтобы отвезти друга в кафе и покататься по ночному городу

За рулем оказался 28-летний мужчина, ранее судимый за кражи чужого имущества. Полицейские выяснили, что омич работает на автомойке, где накануне вечером постоянный клиент оставил свою машину для химчистки салона. А работник решил угнать автомобиль, чтобы отвезти в кафе своего друга, а затем покататься по ночному городу.