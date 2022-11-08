Омич угнал машину, чтобы отвезти друга в кафе и покататься по ночному городу

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Омску, сегодня ночью инспекторы ДПС обратили внимание и решили остановить автомобиль Lifan. Водитель не смог предъявить госавтоинспекторам водительские права и документы на машину.
За рулем оказался 28-летний мужчина, ранее судимый за кражи чужого имущества. Полицейские выяснили, что омич работает на автомойке, где накануне вечером постоянный клиент оставил свою машину для химчистки салона. А работник решил угнать автомобиль, чтобы отвезти в кафе своего друга, а затем покататься по ночному городу.
Мужчину доставили в отдел полиции и сообщили о происшествии владельцу угнанного автомобиля. В своем заявлении 47-летний омич оценил ущерб в 640 тыс рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело и угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.