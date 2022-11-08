Герой проекта #безграничные_возможности2022 Борис Мельников с профессией определился в третьем классе. Его воображение так сильно поразила древняя кость, которую старшая сестра привезла из экспедиции, что он решил стать археологом.
Поступил на истфак Омского университета. Впрочем, с историей тесно связана практически вся жизнь нашего героя. В Черлакском районе раньше был населенный пункт под названием Память Мельникова, а в самом райцентре одна из основных улиц также названа в честь Мельникова. Как выяснилось, это не просто однофамилец Бориса Викторовича, а его двоюродный прадед. Он был первым председателем местного Совета казачьих депутатов, а во времена Гражданской войны был расстрелян.
Кстати, учеба на истфаке в советские времена принципиальному Борису Мельникову давалась непросто. Из-за спора с преподавателем его отчислили с четвертого курса. Но время расставило все по своим местам. Спустя годы выяснилось, что студент был прав, а преподаватель заблуждался. Борис Мельников снова восстановился в вузе, блестяще окончил, защитил кандидатскую диссертацию и вернулся на истфак уже в качестве педагога. А тот человек, который добивался его изгнания, пришел просить взять его на работу.
Коллеги и друзья говорят о Борисе Мельникове как о требовательном преподавателе и легком человеке в обычной жизни. Кроме того, почти все его студенты отмечают саркастичный ум педагога и блестящую эрудированность. В течение 20 лет Борис Мельников преподавал различные исторические дисциплины в ОмГУ, объехал всю страну с археологическими экспедициями.
Зрение он начал терять уже во взрослом возрасте. К моменту, когда родился его сын, он мог видеть только очертания собственного ребенка. Потом перестал видеть вообще. Это событие, которое могло бы стать трагическим для любого другого человека, Борис Викторович перенес стоически. По его мнению, в отношении к инвалидам окружающие впадают в две крайности: чрезмерно восхищаются и возводят на пьедестал, либо просто не замечают. А таким людям надо лишь одно — жить полноценно, как и все остальные. Сейчас инфраструктура для этого фактически не приспособлена.
Борис Мельников купил небольшой участок земли в Омской области и создал там «отель» для людей с ограниченными возможностями. Такие каникулы на природе для них совершенно бесплатны.
Лишившись зрения, наш герой продолжил вести прежнюю активную жизнь. Он пишет научные и научно-популярные статьи, является консультантом Центра археологических исследований. Кроме того, на его счету четыре книги.
Также он возглавляет региональное отделение Всероссийского общества защиты прав инвалидов и руководит клубом собак-проводников «Штурман».
«Мы рождаемся на этот свет, чтобы сделать что-то свое, — рассказывает Борис Мельников. — Я объездил страну от Бреста до Чукотки. Почти 6 лет веду передачу „На мельнице истории“ на радио. Делаю это бесплатно, потому что мне интересно передавать знания. Очень часто говорят, что я не похож на инвалида. Ведь считается, что инвалид должен сидеть дома или возле церкви в рваной телогрейке и с протянутой рукой. Очень сложно зрячему человеку понять слепого. Я пытаюсь это донести».
Видео о нашем герое можно посмотреть по ссылке ниже.