Зрение он начал терять уже во взрослом возрасте. К моменту, когда родился его сын, он мог видеть только очертания собственного ребенка. Потом перестал видеть вообще. Это событие, которое могло бы стать трагическим для любого другого человека, Борис Викторович перенес стоически. По его мнению, в отношении к инвалидам окружающие впадают в две крайности: чрезмерно восхищаются и возводят на пьедестал, либо просто не замечают. А таким людям надо лишь одно — жить полноценно, как и все остальные. Сейчас инфраструктура для этого фактически не приспособлена.