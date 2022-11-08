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Миллиардный контракт. В Омске возведут школу на 1100 учеников

8 ноября 11:26
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске заключили контракт на строительство школы за 1,2 млрд рублей

Омский департамент строительства подписал контракт на возведение большой школы. Комплекс на 1100 юных омичей хотят открыть в 2024 году.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о заключении муниципального контракта на строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег», в Советском округе.

Школа на 1 100 учеников должна появиться в «Нефтяниках» в 2024 году. Финансировать работу будут на средства нацпроекта «Образование». По цене контракт на такое большое учебное заведение  вышел на 1,2 миллиарда рублей. Департамент строительства подписал договор с победителем аукциона из Москвы. Подрядчиком стала фирма «Капитал Развитие».

Напомним, разработка проекта новой школы велась еще с июня прошлого года. Одобрение по проекту пришло в январе, и лишь недавно подвели итоги аукциона.

Фото: администрация Омска
В Омске выбрали подрядчика для строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег»
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#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Департамент строительства#Муниципальный контракт#Образование#Строительство школы#Дарья Зыкова
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