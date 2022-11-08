Миллиардный контракт. В Омске возведут школу на 1100 учеников

Школа на 1 100 учеников должна появиться в «Нефтяниках» в 2024 году. Финансировать работу будут на средства нацпроекта «Образование». По цене контракт на такое большое учебное заведение вышел на 1,2 миллиарда рублей. Департамент строительства подписал договор с победителем аукциона из Москвы. Подрядчиком стала фирма «Капитал Развитие».