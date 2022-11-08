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Металась напуганная и раненая. Омичи нашли во дворе дома необычное животное

8 ноября 03:03
Фото: pxhere.com

Омичи обнаружили совенка во дворе жилого дома

На помощь омичам приехал сотрудник Сибирского управления Росприроднадзора.

Омичи нашли молодую сову во дворе дома на улице 22 Апреля. Горожане обратились за помощью в Сибирское управление Росприроднадзора. На помощь травмированному и напуганному птенцу выехала общественный инспектор в области обращения с животными Анна Тарима.

Жители дома и сотрудники ведомства поймали сову и отвезли в ветеринарную клинику, где она пробудет до выздоровления. В Сибирском управлении Росприроднадзора пообещали проследить за выздоровлением совенка, а затем вернуть его в естественную среду обитания.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Росприроднадзор
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