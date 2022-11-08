Металась напуганная и раненая. Омичи нашли во дворе дома необычное животное

Жители дома и сотрудники ведомства поймали сову и отвезли в ветеринарную клинику, где она пробудет до выздоровления. В Сибирском управлении Росприроднадзора пообещали проследить за выздоровлением совенка, а затем вернуть его в естественную среду обитания.