Металась напуганная и раненая. Омичи нашли во дворе дома необычное животное

Омичи нашли молодую сову во дворе дома на улице 22 Апреля. Горожане обратились за помощью в Сибирское управление Росприроднадзора. На помощь травмированному и напуганному птенцу выехала общественный инспектор в области обращения с животными Анна Тарима.
Жители дома и сотрудники ведомства поймали сову и отвезли в ветеринарную клинику, где она пробудет до выздоровления. В Сибирском управлении Росприроднадзора пообещали проследить за выздоровлением совенка, а затем вернуть его в естественную среду обитания.