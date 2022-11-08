Кафе «Врубель» в Омске разобрали до обжалования решения о сносе

Восьмой арбитражный апелляционный суд в Омске оставил в силе решение о признании здания кафе «Врубель» на улице Лермонтова, 7 самостроем.
Решение по апелляции опубликовано в картотеке судебных дел и вступило в законную силу. Владелица разобранного кафе может подать апелляцию выше, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, но само кафе это уже не спасет. Разбирать его начали в конце лета, как сообщало издание «NGS55», а апелляцию «Врубель» подал только 15 сентября 2022 года.
Напомним, на ООО «Врубель» подала в суд администрация Центрального округа Омска. В ведомстве заявляли, что сдавали землю в аренду под временный объект, а там без разрешения построили капитальный. Почти 30 лет это никого не волновало. Сама хозяйка знаменитого кафе утверждала, что капитальные работы были согласованы с администрацией.