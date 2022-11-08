Кафе «Врубель» в Омске разобрали до обжалования решения о сносе

Решение по апелляции опубликовано в картотеке судебных дел и вступило в законную силу. Владелица разобранного кафе может подать апелляцию выше, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, но само кафе это уже не спасет. Разбирать его начали в конце лета, как сообщало издание «NGS55», а апелляцию «Врубель» подал только 15 сентября 2022 года.