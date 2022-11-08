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Экономист оценил возможность полного перехода Запорожья с гривны на рубль

8 ноября 13:26
Фото: 1MI
Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова по поводу того, чтобы сделать российский рубль единственной официальной валютой региона. По его словам, в переходе с гривны на рубль трудностей не возникнет.

Эксперт отметил, что у России подобные схемы уже отработаны, и единственной сложностью в данном процессе может стать пересчет цен в магазинах с гривен на рубли. Об этом пишет Pravda.Ru.

Беляев отметил, что после пересчета в рубли цены на территории Запорожья первое время могут отличаться от тех, что действуют в других российских регионах, в большую или меньшую сторону, но  этот вопрос решаем.

С безналичными средствами, по мнению экономиста, проблем вообще не возникнет, а для наличных денег откроются обменные пункты. Самый главный вопрос: по какому курсу все это будет пересчитываться, подчеркнул специалист.

#Общество
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