Экономист Беляев прокомментировал возвращение в Россию иностранных брендов

Вернуться в Россию стремятся сейчас автопроизводители. Их уход привел к дефициту запчастей, а ниша была заполнена компаниями из Ирана и КНР. Наш рынок, как и ранее, интересен также производителям брендовой одежды, быттехники, компонентов для IT-индустрии и потребительских товаров, подчеркнул Беляев.