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Экономист Беляев прокомментировал возвращение в Россию иностранных брендов

8 ноября, 15:53
Минпромторг России наложил запрет на параллельный импорт товаров целого ряда зарубежных брендов, заявивших о своей готовности к возобновлению поставок на наш рынок. В их числе – Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и другие.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал экономист Михаил Беляев, представляющий Российский институт стратегических исследований. В интервью журналистам Общественной службы новостей аналитик раскрыл причины, по которым владельцам иностранных брендов по-прежнему интересен российский рынок.

Говоря о массовом уходе из России иностранных производителей, Беляев назвал его стандартным «бизнес-решением», которое продиктовали потенциальные риски, связанные с антироссийскими санкциями.

Вернуться в Россию стремятся сейчас автопроизводители. Их уход привел к дефициту запчастей, а ниша была заполнена компаниями из Ирана и КНР. Наш рынок, как и ранее, интересен также производителям брендовой одежды, быттехники, компонентов для IT-индустрии и потребительских товаров, подчеркнул Беляев.

Аналитик утверждает, что взаимоотношения России с популярными зарубежными брендами сейчас заметно теплеют. Они будут постепенно возвращаться к нам в течение ближайшего полугодия, резюмировал Беляев. 

#Светлана Павлова
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