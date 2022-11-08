При этом, как уточнили в Минобороны РФ, минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат только те, кто прослужил именно с 1 по 31 октября. Если, к примеру, мобилизованный, служил не 31 день, а, скажем, 15, то и денежное довольствие будет меньше, но строго пропорционально прослуженному сроку за октябрь.