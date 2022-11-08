Во вторник, 8 ноября, представитель финансового блока Министерства обороны РФ Сергей Мищенко раскрыл все нюансы о денежном довольствии граждан, попавших под частичную мобилизацию. Город55 собрал ответы на основные вопросы и рассказывает о том, когда, сколько и какие суммы получат военнослужащие, в том числе и из Омской области.
Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей. Такую сумму президент РФ Владимир Путин озвучил 19 октября во время выступления перед расширенным составом Совета безопасности.
Денежное довольствие мобилизованных складывается из нескольких выплат:
Как заверили в Минобороны, к примеру, рядовой на должности мотострелка будет получать не менее 195 тысяч рублей.
Выплаты для сержантов, прапорщиков и офицеров будут на порядок выше, но опять же все зависит от воинского звания и воинской должности. То есть, скажем, командир отделения, взвода или роты будет получать больше.
Так, по информации военного ведомства, командир взвода может рассчитывать на выплаты в размере около 225 тысяч рублей, а командир батальона — порядка 243 тысяч рублей.
Как уже ранее рассказывал Город55, предусмотрен целый ряд дополнительных выплат и различных надбавок, например за выслугу лет, за особые условия военной службы или особые достижения и прочие.
Также отдельно будут доплачивать за участие в наступательных операциях, за захват или уничтожение вражеской техники. Так, за участие в активных наступательных действиях можно рассчитывать на 8 тысяч рублей в сутки, а, скажем, за захват пусковой установки HIMARS — на 1 млн рублей, за танк — на 100 тысяч рублей и т. д. Подробнее смотрим здесь.
По указу Владимира Путина от 2 ноября, действительно, военнослужащим срочной службы и тем, кто заключил контракт о прохождении военной службы сроком не менее чем на год с 21 сентября, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей.
Отметим, что обязательным условием для получения этой выплаты будет именно заключение контракта о прохождении военной службы. Далее такие военнослужащие будут получать денежное довольствие, все выплаты и надбавки, о которых мы рассказывали выше.
Деньги военнослужащим, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, зачисляются на банковскую карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.
То есть мобилизованные, которые, к примеру, уже прослужили с 1 по 31 октября, получат все причитающиеся им выплаты с 10 по 20 ноября.
При этом, как уточнили в Минобороны РФ, минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат только те, кто прослужил именно с 1 по 31 октября. Если, к примеру, мобилизованный, служил не 31 день, а, скажем, 15, то и денежное довольствие будет меньше, но строго пропорционально прослуженному сроку за октябрь.
Также в ведомстве сообщили, что в текущем месяце выплаты начнутся раньше срока — уже с 8 ноября.
Да, смогут. Деньги будут зачислять на расчетный счет, который указал военнослужащий. По желанию эти средства смогут получать и его родственники, но для этого мобилизованному будет нужно оформить доверенность.
Помимо этого можно самостоятельно без всяких уведомлений и доверенностей оформить дополнительную банковскую карту, которая будет привязана к расчетному счету, который указал военнослужащий.
Денежное довольствие граждан, попавших под частичную мобилизацию, как и военнослужащих по контракту, облагается подоходным налогом.
Однако в данном случае Владимиром Путиным была установлена социальная выплата в размере 158 тысяч рублей, которая налогом не облагается.
Таким образом, в случае, если мобилизованный получил минимальные 195 тысяч рублей, то налог в 13% он заплатит только с 37 тысяч рублей.