Такая мера как эмбарго истощить госбюджет России не способна, пишет Общественная служба новостей. Аналитики британской компании Kpler акцентировали внимание на том, что в танкерах с СПГ на побережье Европы в октябре было около 1,2 миллиона тонн природного газа. Наряду с теплой погодой этот факт сократил спрос на «голубое» топливо. Однако, о завершении энергетического кризиса в странах Европейского союза речь сегодня еще не идет, подчеркнули иностранные эксперты.
С приходом холодов рынок рискует обрушиться, если европейское сырье будут приобретать за пределами Евросоюза. Это будет провоцировать серьезную конкуренцию за энергетические ресурсы, предупредили британские аналитики.
Консалтинговая структура Rystad Energy предложила три сценарий дальнейшего развития энергокризиса в Европе. Следует отметить, что каждый из них крайне неблагоприятно отразится на экономике Евросоюза, но при этом оставит место для маневров Кремлю.