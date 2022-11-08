Британские аналитики признали бесполезность эмбарго на энергоресурсы России

Такая мера как эмбарго истощить госбюджет России не способна, пишет Общественная служба новостей. Аналитики британской компании Kpler акцентировали внимание на том, что в танкерах с СПГ на побережье Европы в октябре было около 1,2 миллиона тонн природного газа. Наряду с теплой погодой этот факт сократил спрос на «голубое» топливо. Однако, о завершении энергетического кризиса в странах Европейского союза речь сегодня еще не идет, подчеркнули иностранные эксперты.