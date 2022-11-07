Можно ли быть певицей, если ты родилась глухой? Конечно, уверена героиня проекта #безграничные_возможности2022 Келли Хоменко. Ведь физические ограничения — несущественная мелочь, если музыка звучит в душе.
Юной омичке повезло — она попала в школу, где обучаются дети с такими же особенностями, как у нее. А еще там есть неравнодушный педагог Галина Кутузова, которая больше 10 лет назад создала там ансамбль жестовой песни «Взлет».
Из застенчивых малышей — как и многие люди с инвалидностью — здесь делают настоящих звезд. От исполнителей требуется красивая пластика рук и артистизм. А еще их учат артикуляции. Выступают, конечно, под фонограмму. А музыку «слушают», чувствую вибрацию пола на сцене.
Артисты выступают на молодежных форумах наравне со здоровыми исполнителями и часто выигрывают главные призы. Причем их дают, не делая скидку на ограниченные возможности артистов. Ну, а зрители приходят в изумление, когда узнают, что выступающие на самом деле ничего не слышат — так точно они попадают в ритм.
«Увлечение повлияло на мою жизнь сильно, потому что после этих занятий я стала более уверенной в себе, — делится Келли. — Я могу спокойно разговаривать. У меня появилось много новых слов, улучшилась артикуляция — стала понятной. И много новых друзей, конечно. Много поездок».
Чтобы смысл песни был понятен и тем, кто не слышит, Келли в совершенстве овладела русским жестовым языком. Мечтает стать полиглотом — выучить несколько иностранных языков глухих, чтобы выступать за границей. Девушка рассказывает, что учиться и добиваться в жизни поставленных целей ее мотивирует пример родителей, а силы на это дает их любовь:
«В начале пути я бы дала себе два совета. Ставь себе цели и добивайся их, несмотря на преграды. Потом находи новые и тоже достигай их. Меня мотивирует каждый данный Богом день. Что меня ждет в нем, я не знаю. И еще — мои успехи, не важно маленькие они или большие. Важно, как я продвигаюсь дальше. Трудности, правда, тоже бывают. Но надо помнить: ничто не вечно. Если тебе плохо — погрусти, поплачь несколько дней. Потом все — встала и пошла дальше! Не надо останавливаться на одном месте».
Давайте поддержим эту милую, улыбчивую девушку и пожелаем ей побед во всех начинаниях!
Ссылка на видео о герое: