«В начале пути я бы дала себе два совета. Ставь себе цели и добивайся их, несмотря на преграды. Потом находи новые и тоже достигай их. Меня мотивирует каждый данный Богом день. Что меня ждет в нем, я не знаю. И еще — мои успехи, не важно маленькие они или большие. Важно, как я продвигаюсь дальше. Трудности, правда, тоже бывают. Но надо помнить: ничто не вечно. Если тебе плохо — погрусти, поплачь несколько дней. Потом все — встала и пошла дальше! Не надо останавливаться на одном месте».