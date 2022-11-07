Все для удобства. Омичам запретят парковать машины у новой «Арены»

В мэрии Омска сообщили об изменениях, связанных с парковкой и движением возле новой «Арены». На территории, прилегающей к G-Drive Арене, запретят парковку для машин. Близи ледового дворца установят специальные знаки, а машины нарушителей будет забирать эвакуатор.