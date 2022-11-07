Все для удобства. Омичам запретят парковать машины у новой «Арены»

В мэрии Омска сообщили об изменениях, связанных с парковкой и движением возле новой «Арены». На территории, прилегающей к G-Drive Арене, запретят парковку для машин. Близи ледового дворца установят специальные знаки, а машины нарушителей будет забирать эвакуатор.
Ограничение ввели, чтобы улучшить пропускную способность и предотвратить возникновение заторовых ситуаций в районе расположения G-Drive Арены. Посетителей матчей успокоили, заверив, что болельщики могут воспользоваться бесплатными парковками на улице Шаронова и дублере улицы Лукашевича.
Помимо этого в департаменте транспорта мэрии Омска напомнили, что в дни матчей для болельщиков ходят бесплатные автобусы-шаттлы.
Недавно омичи пожаловались на другие неудобства, связанные с «Ареной». Жители пришли на ледовое шоу «Руслан и Людмила», и вместо хороших впечатлений получили негативные.