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Все для удобства. Омичам запретят парковать машины у новой «Арены»

7 ноября 06:48
Фото: gdrive-arena.ru

У новой «Арены» в Омске запретят парковать авто

Ограничение введут ради увеличения пропускной способности дорог вблизи ледового дворца.

В мэрии Омска сообщили об изменениях, связанных с парковкой и движением возле новой «Арены». На территории, прилегающей к G-Drive Арене, запретят парковку для машин. Близи ледового дворца установят специальные знаки, а машины нарушителей будет забирать эвакуатор.

Ограничение ввели, чтобы улучшить пропускную способность и предотвратить возникновение заторовых ситуаций в районе расположения G-Drive Арены. Посетителей матчей успокоили, заверив, что болельщики могут воспользоваться бесплатными парковками на улице Шаронова и дублере улицы Лукашевича.

Фото: мэрия Омска

Помимо этого в департаменте транспорта мэрии Омска напомнили, что в дни матчей для болельщиков ходят бесплатные автобусы-шаттлы.

Недавно омичи пожаловались на другие неудобства, связанные с «Ареной». Жители пришли на ледовое шоу «Руслан и Людмила», и вместо хороших впечатлений получили негативные.

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Парковка#Машина#Дорога
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