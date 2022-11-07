Новость № 1. В период отсутствия паромных переправ жители Тевризского района не останутся без медицинской помощи. ФАПы укомплектованы медработниками, запас расходных материалов и лекарственных препаратов рассчитан на два месяца. Экстренная и неотложная помощь будет осуществляться с помощью санавиации.
Новость № 2. «Союзмультфильм» отсудил у омички 40 тыс рублей. Женщина продавала пеленки с рисунками героев мультфильма — котенком Гав и щенком Шариком. В итоге киностудия «Союзмультфильм» получит деньги за нарушение исключительного права, а ООО «Союзмультфильм» - за нарушение авторских прав.
Новость № 3. Спустя четыре дня после знакомства омич убил своего приятеля поленом и уехал в город. Тело мужчины нашли в погребе в деревне Сибкоммуна после того, как 36-летний сельчанин сам заявил о случившемся в полицию.