Валерий Лимаренко: Мы строим более одного квадратного метра жилья на человека в год

На строительной площадке побывал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Строители доложили главе региона, что первые две секции на 20-квартир каждая планируется сдать в строй до конца ноября, заселение — в декабре 2022 года. Ещё две секции на 40 квартир сдадут в эксплуатацию до конца года. Портал Sakh.online отмечает, что при строительстве нового дома учтены потребности граждан с ограниченными возможностями по здоровью: четыре квартиры на первых этажах оборудованы специальными пандусами.