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Валерий Лимаренко: Мы строим более одного квадратного метра жилья на человека в год

7 ноября 08:26
Пресс-службы правительства Сахалинской области.
В декабре 40 охинских семей получат ключи от новых квартир

В Сахалинской области продолжается переселение в новые квартиры граждан, пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в Нефтегорске (Охтинский район) в 1995 году. 

В рамках региональной программы по переселению граждан из ветхого жилья, рассчитанной на 2021–2026 годы, для них строится 80-квартирный дом в Охе, на ул. Дзержинского.  На сегодня здание готово на 85%. 

На строительной площадке побывал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Строители доложили главе региона, что первые две секции на 20-квартир каждая планируется сдать в строй до конца ноября, заселение — в декабре 2022 года. Ещё две секции на 40 квартир сдадут в эксплуатацию до конца года. Портал Sakh.online отмечает, что при  строительстве нового дома учтены потребности граждан с ограниченными возможностями по здоровью: четыре квартиры на первых этажах оборудованы специальными пандусами.

— Сегодня в Сахалинской области строится более одного квадратного метра жилья на человека в год. Это показатель, недостижимый для многих других регионов России. Такие темпы строительства позволяют нам ускоренными темпами переселять людей из аварийных зданий. И мы будем обязательно продолжать эту работу, чтобы сахалинцы и курильчане могли обрести современное удобное жилье, — сказал глава региона.

Напомним, в 2021 году из жилых домов, пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в  Нефтегорске в 1995 году, расселено 666 человек из аварийного жилого фонда площадью 16,3 тыс. кв. метров. В 2022 году расселено 395 человек, площадью  10 тыс. кв. метров.

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