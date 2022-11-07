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В РФ может появиться новая схема, по которой будет устанавливаться отечественное ПО

7 ноября, 16:13
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин получил предложение Ассоциации компаний интернет-торговли, касающееся новой схемы, по которой может предустанавливаться отечественное программное обеспечение на гаджеты. Речь идет о параллельном импорте.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Известий», речь идет о новой пользовательской инструкции. Сканирование QR-кода позволит произвести самостоятельную установку программ. С будущего года больше не будут штрафовать тех, кто продает технику в РФ, на которой уже не стоит ПО. Ранее установку ПО производили вендоры, но многих из них уже нет на российском рынке.

Это предложение поддержано Ассоциацией торговых компаний и производителей техники. Таким образом могут быть решены проблемы с ПО, и не будут накладываться штрафные санкции.



#Светлана Павлова
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