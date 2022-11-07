В РФ может появиться новая схема, по которой будет устанавливаться отечественное ПО

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Известий», речь идет о новой пользовательской инструкции. Сканирование QR-кода позволит произвести самостоятельную установку программ. С будущего года больше не будут штрафовать тех, кто продает технику в РФ, на которой уже не стоит ПО. Ранее установку ПО производили вендоры, но многих из них уже нет на российском рынке.