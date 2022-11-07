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В Омске задержали одного из участников преступной схемы

7 ноября 09:13
Фото: 1MI
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Курьер похищал деньги у пенсионерок.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратилась 87-летняя жительница Советского округа, которая сообщила о хищении крупной суммы денег.

Как выяснилось, пенсионерке позвонила якобы подруга и рассказала, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал мужчина. Теперь для пострадавшего срочно требуется операция стоимостью 1 млн рублей.

Затем с женщиной связался «следователь». Он просил побыстрее собрать деньги и сказал, что за ними придет его помощник. Переживая за подругу, пожилая омичка не стала интересоваться подробностями аварии, а лишь собрала и в конверте передала неизвестному все что у нее было, а именно 500 тыс рублей. Созвонившись после этого со знакомой, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

В ходе розыска, полицейские задержали 20-летнего курьера. Он получал деньги у 75-летней бабушки. В конверте было 100 тыс рублей, которые студент омского колледжа планировал перевести работодателю, чтобы получить пять процентов от всей суммы.

Полицейские изъяли похищенные деньги и вернули пенсионерке, а тот заработок, 25 тыс рублей, который хранился у курьера от прошлого преступления, приобщили в качестве вещественного доказательства.

В настоящее время обвиняемого заключили под стражу, а остальных участников преступной схемы полицейские еще устанавливают.

#Юлия Бармина#Уголовное дело#Мошенники#Афера#Пенсионерка
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