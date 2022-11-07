В Омске задержали одного из участников преступной схемы

Затем с женщиной связался «следователь». Он просил побыстрее собрать деньги и сказал, что за ними придет его помощник. Переживая за подругу, пожилая омичка не стала интересоваться подробностями аварии, а лишь собрала и в конверте передала неизвестному все что у нее было, а именно 500 тыс рублей. Созвонившись после этого со знакомой, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.