В Минпромторге рассказали об ушедших брендах, которые планируют вернуться в РФ

В итоге российские власти приняли решение об отмене параллельного импорта для перечисленных брендов, однако изменения вступят в силу лишь через три месяца. А пока компании, которые закупили продукцию этих брендов, все еще могут ввезти эти товары в российские регионы по параллельному импорту.