Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Минпромторге рассказали об ушедших брендах, которые планируют вернуться в РФ

7 ноября 14:22
Фото: piqsels.com
Бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase собираются вновь организовать продажу косметики и парфюмерии на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Отмечается, что в конце минувшего лета продукция этих брендов вошла в параллельный импорт, но недавно компании заявили о намерении возобновить прямые поставки в Россию. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на РИА Новости.

В итоге российские власти приняли решение об отмене параллельного импорта для перечисленных брендов, однако изменения вступят в силу лишь через три месяца. А пока компании, которые закупили продукцию этих брендов, все еще могут ввезти эти товары в российские регионы по параллельному импорту.

#Экономика
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10