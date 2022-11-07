Уролог-андролог Боршевецкий перечислил вредные для почек продукты питания

«Соевые бобы, продукты из сои, брусника и клюква могут стать причиной формирования в почках камней, - заявил Боршевецкий. - Ранние арбузы, парниковые овощи, к примеру, огурцы и помидоры, могут содержать химикаты, которые способствуют их раннему созреванию».