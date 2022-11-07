Уролог-андролог Боршевецкий перечислил вредные для почек продукты питания

Чрезмерные объемы в рационе питания груш, грибов, шпината, щавеля, свеклы, ревеня, земляники, фасоли и крыжовника чреваты мочекаменной болезнью. Они содержат оксалаты, пишет Общественная служба новостей.
«Соевые бобы, продукты из сои, брусника и клюква могут стать причиной формирования в почках камней, - заявил Боршевецкий. - Ранние арбузы, парниковые овощи, к примеру, огурцы и помидоры, могут содержать химикаты, которые способствуют их раннему созреванию».
Работу почек существенно ухудшает переизбыток в рационе поваренной соли. Более того, может развиться и гипертония. Серьезную опасность несут в себе также алкоголь, кофе, газированные напитки и «фаст-фуд», резюмировал врач.