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Уролог-андролог Боршевецкий перечислил вредные для почек продукты питания

7 ноября, 18:18
Уролог-андролог Александр Боршевецкий дал журналистам интервью, в котором проинформировал о том, что для почек чрезвычайно полезна растительная пища в больших количествах.

Чрезмерные объемы в рационе питания груш, грибов, шпината, щавеля, свеклы, ревеня, земляники, фасоли и крыжовника чреваты мочекаменной болезнью. Они содержат оксалаты, пишет Общественная служба новостей.

«Соевые бобы, продукты из сои, брусника и клюква могут стать причиной формирования в почках камней, - заявил Боршевецкий. - Ранние арбузы, парниковые овощи, к примеру, огурцы и помидоры, могут содержать химикаты, которые способствуют их раннему созреванию».

Работу почек существенно ухудшает переизбыток в рационе поваренной соли. Более того, может развиться и гипертония. Серьезную опасность несут в себе также алкоголь, кофе, газированные напитки и «фаст-фуд», резюмировал врач. 

#Светлана Павлова
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