Убил и кинул в погреб. Омич расправился с новым знакомым и уехал в другой город

Как выяснилось, к смерти мужчины может быть причастен 36-летний ранее судимый местный житель. В начале ноября он познакомился с омичом, но спустя четыре дня между мужчинами возник конфликт, во время которого сельчанин убил 54-летнего знакомого поленом.