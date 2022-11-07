Убил и кинул в погреб. Омич расправился с новым знакомым и уехал в другой город

В пресс-службе регионального Следственного комитета рассказали о трагедии, которая случилась в деревне Сибкоммуна Таврического района Омской области. Здесь в погребе жилого дома нашли тело 54-летнего мужчины.
Как выяснилось, к смерти мужчины может быть причастен 36-летний ранее судимый местный житель. В начале ноября он познакомился с омичом, но спустя четыре дня между мужчинами возник конфликт, во время которого сельчанин убил 54-летнего знакомого поленом.
Тело омича нашли 4 ноября после того, как 36-летний сельчанин сам сообщил о случившемся в полицию. После убийства омич уехал в Омск, но не смог долго скрываться.
На омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Идет проверка, выясняются все подробности случившегося, отметили в СУ СКР.