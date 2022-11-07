Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Убил и кинул в погреб. Омич расправился с новым знакомым и уехал в другой город

7 ноября 07:29
Фото: 1MI

Омич убил нового знакомого и уехал в город

Мужчина убил нового приятеля при помощи полена и хотел скрыть преступление, но не выдержал.

В пресс-службе регионального Следственного комитета рассказали о трагедии, которая случилась в деревне Сибкоммуна Таврического района Омской области. Здесь в погребе жилого дома нашли тело 54-летнего мужчины.

Как выяснилось, к смерти мужчины может быть причастен 36-летний ранее судимый местный житель. В начале ноября он познакомился с омичом, но спустя четыре дня между мужчинами возник конфликт, во время которого сельчанин убил 54-летнего знакомого поленом.

Тело омича нашли 4 ноября после того, как 36-летний сельчанин сам сообщил о случившемся в полицию. После убийства омич уехал в Омск, но не смог долго скрываться.

На омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Идет проверка, выясняются все подробности случившегося, отметили в СУ СКР.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Труп#Убийство#Смерть
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10