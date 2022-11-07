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Twitter отложил введение платной верификации из-за выборов в Конгресс

7 ноября 09:01
Фото: pxhere.com
Руководство соцсети Twitter приняло решение отложить запуск платной системы верификации аккаунтов по причине безопасности.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на газету New York Times и ее источники. Отмечается, что решение принято в связи с промежуточными выборами в Конгресс США.

Twitter планировал ввести систему платной верификации пользователей по цене в 7,99 доллара в месяц, однако процесс решили отложить до завершения выборов. Руководство социальной сети считает, что новой функцией могут злоупотреблять мошенники на этапе проведения предвыборной кампании. К примеру, злоумышленники могут верифицировать аккаунты президента США, крупных телеканалов, изданий, и публиковать недостоверную информацию.

Выборы палаты Конгресса в США пройдут 8 ноября. По итогам будет избрано 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

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