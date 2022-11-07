Twitter отложил введение платной верификации из-за выборов в Конгресс

Twitter планировал ввести систему платной верификации пользователей по цене в 7,99 доллара в месяц, однако процесс решили отложить до завершения выборов. Руководство социальной сети считает, что новой функцией могут злоупотреблять мошенники на этапе проведения предвыборной кампании. К примеру, злоумышленники могут верифицировать аккаунты президента США, крупных телеканалов, изданий, и публиковать недостоверную информацию.