Тревел-блогерша рассказала о вредной для турков русской еде

Прежде всего, это майонез. Вместо этого соуса жители Турции употребляют греческий йогурт с добавлением сока лимона, зелени, чеснока и различных специй. Также для заправки салата турки используют гранатовый соус или оливковое масло, передает Общественная служба новостей.
Россиянка отметила, что турки считают сметану слишком жирным продуктом и не едят ее. Не любят они и молоко, поскольку оно трудно усваивается организмом. Всю еду жители Турции запивают айраном.
Также турки не едят хлеб, предпочитая ему лепешки.