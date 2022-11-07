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Тревел-блогерша рассказала о вредной для турков русской еде

7 ноября, 16:27
После отдыха в Турции тревел-блогерша из России рассказала о продуктах, которые местное население считает вредными.

Прежде всего, это майонез. Вместо этого соуса жители Турции употребляют греческий йогурт с добавлением сока лимона, зелени, чеснока и различных специй. Также для заправки салата турки используют гранатовый соус или оливковое масло, передает Общественная служба новостей.

Россиянка отметила, что турки считают сметану слишком жирным продуктом и не едят ее. Не любят они и молоко, поскольку оно трудно усваивается организмом. Всю еду жители Турции запивают айраном.

Также турки не едят хлеб, предпочитая ему лепешки.

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