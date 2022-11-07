Товарооборот между Россией и Китаем с января по октябрь 2022-го превысил $153 млрд

В конце сентября посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что по итогам текущего года торговля между двумя государствами может достичь рекордного показателя. Также он подчеркнул, что МОсква и Пекин предпринимают усилия для нормального торгово-экономического взаимодействия.