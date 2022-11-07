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Товарооборот между Россией и Китаем с января по октябрь 2022-го превысил $153 млрд

8 ноября, 00:06
Главное таможенное управление Китайской Народной Республики сообщило, что товарооборот между нашими странами с января по октябрь текущего года составил $153,9385 млрд.

Согласно имеющейся и газеты “Известия” информации, экспорт из КНР в РФ составил $59,5965 млрд. Рост в сравнении с аналогичным периодом минувшего года 12,8%. Импорт российских товаров, по данным китайского таможенного ведомства, вырос на 49,9% и составил $94,342. Общий товарооборот увеличился на 33%.

В октябре 2022 года товарообмен между двумя странами образовал $17,6374 млрд. Из них экспорт составил $7,4076, импорт — $10,2298 млрд.

В конце сентября посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что по итогам текущего года торговля между двумя государствами может достичь рекордного показателя. Также он подчеркнул, что МОсква и Пекин предпринимают усилия для нормального торгово-экономического взаимодействия.

До этого Владимир Путин заявил, что итогом 2022 года может стать превышение товарооборота между РФ и КНР может превысить $200 млрд.

 

#Светлана Павлова
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