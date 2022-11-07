Товарооборот между Россией и Китаем с января по октябрь 2022-го превысил $153 млрд

Согласно имеющейся и газеты “Известия” информации, экспорт из КНР в РФ составил $59,5965 млрд. Рост в сравнении с аналогичным периодом минувшего года 12,8%. Импорт российских товаров, по данным китайского таможенного ведомства, вырос на 49,9% и составил $94,342. Общий товарооборот увеличился на 33%.
В октябре 2022 года товарообмен между двумя странами образовал $17,6374 млрд. Из них экспорт составил $7,4076, импорт — $10,2298 млрд.
В конце сентября посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что по итогам текущего года торговля между двумя государствами может достичь рекордного показателя. Также он подчеркнул, что МОсква и Пекин предпринимают усилия для нормального торгово-экономического взаимодействия.
До этого Владимир Путин заявил, что итогом 2022 года может стать превышение товарооборота между РФ и КНР может превысить $200 млрд.