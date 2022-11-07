Страховой Дом ВСК: Полисы ОСАГО приобретают большей частью онлайн

За третий квартал больше всего выросли продажи через маркетплейсы. Так, в октябре через агрегаторы было продано 23 процента полисов от общего количества страховок, оформленных через данные сервисы. Всего за третий квартал 2022 года число полисов ОСАГО, которые были проданы через интернет-агрегаторы, возросло в 3,6 раза по сравнению со вторым кварталом.