Страховой Дом ВСК: Полисы ОСАГО приобретают большей частью онлайн

Так, за первые три квартала 2022 года продажи через цифровые сервисы выросли на 19 процентов. В результате доля онлайн-продаж составила 33 процента. Наиболее часто россияне приобретают автостраховку через сайт и мобильное приложение ВСК.
11 процентов страхователей приобретают полис автогражданки через маркетплейсы. 48 процентов составляют агентские продажи. Еще 9 процентов приходится на офисы ВСК и 6 процентов – на покупку полисов через автодилеров, сообщают NewsNN.ru.
За третий квартал больше всего выросли продажи через маркетплейсы. Так, в октябре через агрегаторы было продано 23 процента полисов от общего количества страховок, оформленных через данные сервисы. Всего за третий квартал 2022 года число полисов ОСАГО, которые были проданы через интернет-агрегаторы, возросло в 3,6 раза по сравнению со вторым кварталом.
Также высокий рост продаж в третьем квартале по сравнению со вторым наблюдался через агентский и дилерский каналы. Объем продаж за этот период вырос в 1,3 и в 1,2 раза соответственно. Наибольшее количество автостраховок ОСАГО в автосалонах было оформлено в феврале этого года – 13 процентов.
Приобретать ОСАГО через маркетплейсы выгодно. У страхователя есть возможность подобрать подходящую страховую программу по приемлемой цене, а также узнать мнение других клиентов о продукте.
Достаточно высокий уровень продаж автостраховок ВСК через интернет-платформы позволяет сделать вывод о том, что страхователи довольны продуктами компании. В частности, их устраивает ценообразование и достойный уровень сервиса.