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Стало известно, кого хотят сделать новым главным тренером омского «Авангарда»

7 ноября 04:25
Фото: 1MI
иллюстрация

Михаила Кравеца прочат на пост главного тренера омского «Авангарда»

СМИ сообщают, что руководство клуба оценило, как со своими обязанностями справляется Михаил Кравец.

Руководство омского «Авангарда» собирается утвердить 58-летнего Михаила Кравеца на пост главного тренера, сообщает Metaratings.ru. Сейчас он работает исполняющим обязанности главного тренера. На этот пост его назначили 10 октября после отставки Дмитрия Рябыкина.

Под руководством Кравеца «Авангард» сыграл в 11 матчах и победил в семи из них. Сейчас омская команда сыграла в 27 играх и заняла шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В ее активе 29 очков. Следующий матч состоится 9 ноября. «Авангард» сыграет с «Металлургом».

#Вероника Жукова#Спорт#Новости#Омск#Авангард
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