Стало известно, кого хотят сделать новым главным тренером омского «Авангарда»

Под руководством Кравеца «Авангард» сыграл в 11 матчах и победил в семи из них. Сейчас омская команда сыграла в 27 играх и заняла шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В ее активе 29 очков. Следующий матч состоится 9 ноября. «Авангард» сыграет с «Металлургом».