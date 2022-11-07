Стало известно, кого хотят сделать новым главным тренером омского «Авангарда»

Руководство омского «Авангарда» собирается утвердить 58-летнего Михаила Кравеца на пост главного тренера, сообщает Metaratings.ru. Сейчас он работает исполняющим обязанности главного тренера. На этот пост его назначили 10 октября после отставки Дмитрия Рябыкина.
Под руководством Кравеца «Авангард» сыграл в 11 матчах и победил в семи из них. Сейчас омская команда сыграла в 27 играх и заняла шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В ее активе 29 очков. Следующий матч состоится 9 ноября. «Авангард» сыграет с «Металлургом».