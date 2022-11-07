Шли по пешеходным переходам. В Омске за вечер воскресенья сбили сразу двоих детей

Вчера, 6 ноября, в Омске произошли два ДТП, в результате которых пострадали дети. Первая авария случилась около 19:10. По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля «Жигули» ехал по улице Мельничной. При движении мимо дома № 58 она наехал на 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьница попала в больницу.