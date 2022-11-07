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Шли по пешеходным переходам. В Омске за вечер воскресенья сбили сразу двоих детей

7 ноября 02:20
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске за вечер сбили двух детей на пешеходных переходах

Под колесами автомобилей оказались 16-летняя школьница и 15-летний подросток.

Вчера, 6 ноября, в Омске произошли два ДТП, в результате которых пострадали дети. Первая авария случилась около 19:10. По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля «Жигули» ехал по улице Мельничной. При движении мимо дома № 58 она наехал на 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьница попала в больницу.

Другая авария произошла пару часов спустя — около 21:05. Полицейские предварительно установили, что 30-летний водитель автомобиля Nissan ехал мимо дома № 6 на улице Лукашевича, когда сбил подростка на регулируемом пешеходном переходе. 15-летнего школьника увезли в больницу. Полиция проводит проверку по фактам ДТП.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Дети#Пешеходный переход
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