Самолеты не могут покинуть Омск. Прокуратура проверит, как в аэропорту живут люди

Пресс-служба омской транспортной прокуратуры сообщила о начатой проверке из-за задержек авиарейсов в омском аэропорту им. Карбышева. Сотрудники выехали на место, чтобы посмотреть, обеспечивают ли пассажиров услугами и необходимыми удобствами, которые полагаются при задержке авиарейса. Более 70 человек сейчас ждут в гостинице, когда можно будет, наконец, покинуть Омск.
Отметим, что за прошедшие сутки на долгое время задержалось 4 рейса, все от перевозчика «ЮВТ АЭРО». Абаканский рейс № 221 простоял 18 лишних часов, прежде чем покинул Омск. Иркутскому № 265 также переносили вылет на 18 часов. Эти два борта смогли в результате подняться в воздух.
В ожидании остаются пассажиры, направляющиеся в Барнаул рейсом № 624. Они должны были вылететь вчера ночью, но пока рейс задержан до 21:00 по омскому времени. Это 17 часов задержки. И рейс № 250 в Волгоград задержан на скромные 6 часов, его вылет обещают завтра, почти в 4 утра.