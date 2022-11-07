Самолеты не могут покинуть Омск. Прокуратура проверит, как в аэропорту живут люди

Пресс-служба омской транспортной прокуратуры сообщила о начатой проверке из-за задержек авиарейсов в омском аэропорту им. Карбышева. Сотрудники выехали на место, чтобы посмотреть, обеспечивают ли пассажиров услугами и необходимыми удобствами, которые полагаются при задержке авиарейса. Более 70 человек сейчас ждут в гостинице, когда можно будет, наконец, покинуть Омск.