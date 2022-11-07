Полиция Алтайского края задержала телефонного террориста

Корреспонденты Общественной службы новостей пишут, что в процессе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 20-летнего жителя Бийска.
По предварительным данным, в течение первых девяти месяцев текущего года мужчина систематически сообщал в полицию о том, что заминированы объекты социальной инфраструктуры как в Алтайском крае, так и на территориях других субъектов РФ.
По версии следователей, житель Бийска причастен к совершению 11-ти преступлений, которые были зарегистрированы на Алтае. В отношении подозреваемого открыли 11 уголовных производств по 207-й статье УК РФ.