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Политолог Журавлев объяснил причину возвращения в Россию популярных брендов

7 ноября, 18:51
Такие крупные бренды как ИКЕА уже в обозримой перспективе вернутся в Россию, поскольку заметно изменились настроения коллективного Запада. Об этом заявил известный политолог Дмитрий Журавлев.

Недавно стало известно о том, что в страну возвращаются популярные международные парфюмерные бренды, акцентировал внимание эксперт. Впоследствии к торговле с Москвой вернутся и другие крупные компании, сообщает Общественная служба новостей.

«Вернуться они всегда хотели. За исключением первого времени, когда компаниям объяснили, что в течение двух-трех месяцев российская экономика рухнет и “все будет ваше”», - заявил Журавлев.

Когда же стало ясно, что ничего на самом деле не рухнет, компании пожелали вернуться, пояснил эксперт. Однако, еще месяц тому назад у иностранных структур такой возможности не было. К примеру, не были бы востребованными магазины ИКЕА на территории Швеции, отметил политолог. Общество попросту потребовало бы бойкотировать их продукцию.

В настоящее время ситуация стала меняться, и Запад уже не демонстрирует былую агрессию в отношении РФ.

«Не то чтобы они нас полюбили, они нас никогда не полюбят, но принцип “они работают с Россией, и мы не будем у них ничего покупать” уже не работает», – резюмировал Журавлев. 

 

#Светлана Павлова
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