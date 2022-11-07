Политолог Журавлев объяснил причину возвращения в Россию популярных брендов

Когда же стало ясно, что ничего на самом деле не рухнет, компании пожелали вернуться, пояснил эксперт. Однако, еще месяц тому назад у иностранных структур такой возможности не было. К примеру, не были бы востребованными магазины ИКЕА на территории Швеции, отметил политолог. Общество попросту потребовало бы бойкотировать их продукцию.