В Омске нашли подрядчика для строительства троллейбусных сетей на Левом берегу

Как рассказал Сергей Шелест, планируется построить две троллейбусные контактные сети. Протяженность первой составит 7,18 км, а пройдет она по улицам Крупской, Перелета, Комарова. А вторая, длинна которой будет 3,42 км, появится на улицах Лукашевича и Волгоградской. Стоимость всех работ составит 210,28 млн рублей и 88,45 млн рублей.