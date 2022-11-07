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В Омске нашли подрядчика для строительства троллейбусных сетей на Левом берегу

7 ноября 08:44
Фото: 1MI
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В Омске подвели итоги торгов по строительству контактных сетей на Левобережье

Найден подрядчик, который будет заниматься всеми работами.

Как сообщают в пресс-службе мэрии Омска, найден подрядчик на строительство контактных сетей на Левом берегу.

Как рассказал Сергей Шелест, планируется построить две троллейбусные контактные сети. Протяженность первой составит 7,18 км, а пройдет она по улицам Крупской, Перелета, Комарова. А вторая, длинна которой будет 3,42 км, появится на улицах Лукашевича и Волгоградской. Стоимость всех работ составит 210,28 млн рублей и 88,45 млн рублей.

Работы начнутся в апреле, а завершатся в декабре 2023 года.

Напомним, что ранее, помимо развития новой троллейбусной сети, в мэрии сообщали о ремонте бульвара Архитекторов от ТЦ Мега до улицы Крупской.

 

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#Юлия Бармина#Город#Транспорт#Троллейбус#Подрядчик
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