Омичи стали активнее бросаться под колеса автомобилей

В Омске за 9 месяцев произошло 314 наездов на пешеходов. Этот показатель на 2.3% выше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом омичи стали реже попадать под колеса на пешеходных переходах. В этом году произошло 144 таких случая, а в 2021 году – 176.