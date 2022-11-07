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Омичи стали активнее бросаться под колеса автомобилей

7 ноября 07:48
Фото: 1MI

В Омске за 9 месяцев сбили более 300 пешеходов

По сравнению с прошлым годом выросло число аварий, которые произошли по вине пешеходов.

В Омске за 9 месяцев произошло 314 наездов на пешеходов. Этот показатель на 2.3% выше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом омичи стали реже попадать под колеса на пешеходных переходах. В этом году произошло 144 таких случая, а в 2021 году – 176.

По вине самих пешеходов случилось 119 аварий. Этот показатель стал на 2.6% выше, чем в прошлом году. Тогда автоинспекторы зарегистрировали 116 ДТП. В основном такие аварии происходят, когда пешеходы хотят перейти дорогу в неположенном месте. Также ДТП происходят во дворах жилых домов.

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#Вероника Жукова#Происшествия#Общество#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Авария#Статистика#Пешеход
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