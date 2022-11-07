На Ямале, на Чукотке и в ХМАО доступнее всего съемное жилье

Доход семьи должен позволять оплачивать аренду жилья. Если к этому прибавить повседневные расходы, он не может быть менее 131,7 тысяч рублей. В ХМАО свыше 56 процентов семей могут жить в арендованной типовой двухкомнатной квартире. Здесь доход семьи с учетом всех расходов не может быть менее 120,5 тысяч рублей.