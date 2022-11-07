На Ямале, на Чукотке и в ХМАО доступнее всего съемное жилье

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, по данным Росстата, 69,6 процента семей, проживающих на Ямале, могут позволить себе заключить договор на аренду двухкомнатной типовой квартиры.
Доход семьи должен позволять оплачивать аренду жилья. Если к этому прибавить повседневные расходы, он не может быть менее 131,7 тысяч рублей. В ХМАО свыше 56 процентов семей могут жить в арендованной типовой двухкомнатной квартире. Здесь доход семьи с учетом всех расходов не может быть менее 120,5 тысяч рублей.
Для расчета бралась семья, в которой двое взрослых и двое детей.