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На Левобережье Омска выставили на торги землю под строительство многоэтажки

7 ноября 04:51
Фото: 1MI
На улице 4-я Любинская собираются построить дом высотой до восьми этажей.

В пресс-службе мэрии Омска сообщили о выставлении на торги земельного участка на улице 4-я Любинская в Кировском округе города. Площадь участка составляет  4 209 кв. м, а построить на нем предлагается многоквартирный жилой дом высотой до восьми этажей. 

Желающие взять участок в аренду смогут подать заявления до 25 ноября этого года, а победителя торгов выберут уже 30 ноября. 

Ранее Город55 сообщал, что на Левобережье Омска для строительства многоэтажек начали вырубать деревья. Участок на 4-й Любинской, судя по всему, уже зачищен от растений. 

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Аренда#Земля#Строительство#Дом#Многоквартирный дом
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