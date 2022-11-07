На Левобережье Омска выставили на торги землю под строительство многоэтажки

В пресс-службе мэрии Омска сообщили о выставлении на торги земельного участка на улице 4-я Любинская в Кировском округе города. Площадь участка составляет 4 209 кв. м, а построить на нем предлагается многоквартирный жилой дом высотой до восьми этажей.
Желающие взять участок в аренду смогут подать заявления до 25 ноября этого года, а победителя торгов выберут уже 30 ноября.
Ранее Город55 сообщал, что на Левобережье Омска для строительства многоэтажек начали вырубать деревья. Участок на 4-й Любинской, судя по всему, уже зачищен от растений.