На границе Запорожья с Украиной остановлен мошенник, прикинувшийся «беженцем»

Бойцы ВС РФ остановили на границе Запорожской области молодого человека, который представился как «беженец» с Украины. В ходе проверки выяснилось, что украинец длительное время занимался обзвоном граждан России, представляясь «сотрудником Сбербанка», чтобы вытянуть из них деньги.

При проверке телефона лже-беженца были обнаружены инструкции по выманиванию денег у россиян, пишет Pravda.Ru. Кроме того, было установлено, что аферист является студентом факультета «Правоохранительной деятельности Украины» и общается по переписке с националистами из «Правого сектора»*. В итоге так называемому «беженцу» было отказано во въезде на территорию Российской Федерации. * — Признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ. * — Признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.