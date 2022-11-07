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На границе Запорожья с Украиной остановлен мошенник, прикинувшийся «беженцем»

7 ноября 14:31
Фото: mil.ru
Бойцы ВС РФ остановили на границе Запорожской области молодого человека, который представился как «беженец» с Украины. В ходе проверки выяснилось, что украинец длительное время занимался обзвоном граждан России, представляясь «сотрудником Сбербанка», чтобы вытянуть из них деньги.

При проверке телефона лже-беженца были обнаружены инструкции по выманиванию денег у россиян, пишет Pravda.Ru.

Кроме того, было установлено, что аферист является студентом факультета «Правоохранительной деятельности Украины» и общается по переписке с националистами из «Правого сектора»*.

В итоге так называемому «беженцу» было отказано во въезде на территорию Российской Федерации.

* — Признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

* — Признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

#Происшествия
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