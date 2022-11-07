На границе Запорожья с Украиной остановлен мошенник, прикинувшийся «беженцем»

При проверке телефона лже-беженца были обнаружены инструкции по выманиванию денег у россиян, пишет Pravda.Ru.
Кроме того, было установлено, что аферист является студентом факультета «Правоохранительной деятельности Украины» и общается по переписке с националистами из «Правого сектора»*.
В итоге так называемому «беженцу» было отказано во въезде на территорию Российской Федерации.
* — Признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
* — Признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.