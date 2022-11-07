Люди ждут по 18 часов. На рейсах из Омска многочасовые задержки самолетов

Два самолета опаздывали еще вчера. Сегодня к ним присоединился третий «брат» из «ЮВТ Аэро». По данным сайта омского аэропорта, задержки случились по причине позднего прибытия самолета под рейс.
Рейс ЮВ265 должен был вылететь в Иркутск еще 6 ноября в 18:05, однако его отложили на сегодняшний день, на 13:35. Пассажирам рейса ЮВ624 в Барнаул также предстоит многочасовое ожидание — по графику вылет стоял на сегодня в 01:50, однако теперь его перенесли на 20:30. Это больше 18 часов задержки.
Новый день принес новые задержки. Сегодняшний рейс ЮВ250 задержат до завтра, вылет ожидается в 03:50. Самолет должен был подняться в воздух из Омска в 21:50, рейс пока задерживается на 6 часов.
4 ноября также была массовая задержка рейсов, три опаздывающих борта принадлежали «ЮВТ Аэро».