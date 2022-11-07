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Люди ждут по 18 часов. На рейсах из Омска многочасовые задержки самолетов

7 ноября 07:03
Фото: 1MI
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В омском аэропорту им. Карбышева продлили задержку рейсов

Омск становится новым бермудским треугольником для самолетов. Рейсы опять массово задерживаются.

Два самолета опаздывали еще вчера. Сегодня к ним присоединился третий «брат» из «ЮВТ Аэро». По данным сайта омского аэропорта, задержки случились по причине позднего прибытия самолета под рейс.

Рейс ЮВ265 должен был вылететь в Иркутск еще 6 ноября в 18:05, однако его отложили на сегодняшний день, на 13:35.  Пассажирам рейса ЮВ624 в Барнаул также предстоит многочасовое ожидание — по графику вылет стоял на сегодня в 01:50, однако теперь его перенесли на 20:30. Это больше 18 часов задержки.

Новый день принес новые задержки. Сегодняшний рейс ЮВ250 задержат до завтра, вылет ожидается в 03:50. Самолет должен был подняться в воздух из Омска в 21:50, рейс пока задерживается на 6 часов.

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Фото: Омский аэропорт

4 ноября также была массовая задержка рейсов, три опаздывающих борта принадлежали «ЮВТ Аэро».

«Не пытайтесь покинуть Омск». В аэропорту имени Карбышева массово задержали рейсы
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#Задержка рейса#Новости#Омск#Омский аэропорт#Задержка самолета#Транспорт#Дарья Зыкова
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