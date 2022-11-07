Люди ждут по 18 часов. На рейсах из Омска многочасовые задержки самолетов

Рейс ЮВ265 должен был вылететь в Иркутск еще 6 ноября в 18:05, однако его отложили на сегодняшний день, на 13:35. Пассажирам рейса ЮВ624 в Барнаул также предстоит многочасовое ожидание — по графику вылет стоял на сегодня в 01:50, однако теперь его перенесли на 20:30. Это больше 18 часов задержки.