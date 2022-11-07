Из прежнего состава осталось двое. В омской ДШИ № 16 массово увольняются педагоги

Школа существует с 1993 года. Почти с самого основания ею руководила Наталья Ожерельева. Она проработала директором 20 лет, а в 2017 году ей на смену пришла Оксана Меженная. И с этого момента, по словам сотрудников, начались проблемы. Только за 2021 год из учебного заведения ушли пять педагогов. Также увольнялись и технические сотрудники. Сейчас от прежнего состава остались только два преподавателя. Один из опытных преподавателей, кто утверждает, что ее вынудили написать заявление, — Виктория Тюменцева.