Из прежнего состава осталось двое. В омской ДШИ № 16 массово увольняются педагоги

Конфликтная ситуация произошла в омской Детской школе искусств № 16. По словам родителей учащихся, в последние несколько лет там начали массово увольняться педагоги. Из-за этого некоторые дети даже вынуждены были перейти в другие ДШИ.
«Хотим обратиться с просьбой организовать проверку в школе искусств 16. За последние два года уволились практически все опытные педагоги музыкального отделения! Директор данной школы создала невыносимые условия для дальнейшей работы. Человек не справляется со своими обязанностями! Развалила процветающий коллектив. Обратной связи нет. Педагоги, работающие с основания школы, пишут заявления об увольнении. Дети страдают от отсутствия педагогов! Почему никто не держит на контроле данное учреждении культуры?» — такое открытое письмо в интернете написала одна из омичек, чьи внуки учатся в ДШИ № 16.
Школа существует с 1993 года. Почти с самого основания ею руководила Наталья Ожерельева. Она проработала директором 20 лет, а в 2017 году ей на смену пришла Оксана Меженная. И с этого момента, по словам сотрудников, начались проблемы. Только за 2021 год из учебного заведения ушли пять педагогов. Также увольнялись и технические сотрудники. Сейчас от прежнего состава остались только два преподавателя. Один из опытных преподавателей, кто утверждает, что ее вынудили написать заявление, — Виктория Тюменцева.
«Сначала, пока был испытательный срок, Меженная вела себя скромно, казалась нормальным человеком. Как-то я ей сказала: „Оксана Станиславовна, вам повезло. Вы пришли в коллектив, где уже все на своих местах. Ваша задача просто это все удержать“. Но у нее, видимо, были свои планы — как нам стало понятно уже потом. Педагоги у нас работали с самого основания — старая гвардия. Все со своими наработками, заслугами. Понятно, что им надо и платить больше, и премии выписывать. И она начала понемногу выдавливать опытных сотрудников. Молодым коллективом руководить проще, такие преподаватели много не требуют. И что она сделала? Начала создавать какую-то свою команду из людей, которые ей угодны. Прямо так и говорила — „моя команда“. А тех, кто много высказывается или чем-то ей не нравится, она просто выживала».
Кроме того, по словам педагогов, новый руководитель начала «оптимизировать» музыкальное отделение, сделав упор на усиление художественного и создание театрального. Последние два могли стать более прибыльными
«Она хотела сократить музыкальное отделение, — продолжает педагог. — Потому что от нас никакой особой прибыли нет, а у художников хозрасчетные группы, там совершенно другие деньги, гораздо большие. То же самое и с театральным отделением. А музыканты ей неугодны. Во-первых, она сама художник и мы ей непонятны по своей специфике. Например, говорит: „Зачем вот эти концерты нужны?“ А как без них? Это наши отчеты».
В ДШИ № 16 начались массовые увольнения. Например, педагоги и родители учеников утверждают, что руководство вынудило уйти завуча Ирину Чекунову. Рассказывают, что пожилую женщину несколько раз видели в слезах. Сейчас она работает в ДШИ № 1 простым педагогом. Она очень тяжело пережила происшедшее и отказывается рассказывать об этой истории.
Виктория Тюменцева утверждает, что вступилась за коллег и с этого момента на нее также начались гонения. В 2021 году она получила благодарственное письмо от жюри международного конкурса-фестиваля «Педагог года», ее учащиеся завоевывали Гран-при и призовые места. И за один этот год на нее написали 32 служебных записки. Причем делали это в том числе уборщица и сторож.
«Получается, что до 2021 года я работала блестяще — у меня в трудовой книжке есть поощрительные записи, есть грамоты за подписью Фадиной и работавшего тогда директором депкультуры Шалака. Тут я вдруг „испортилась“ за один год, и у меня появилось 32 служебки».
По словам педагога, сразу после этого она порывалась уволиться. Но ее уговорили родители выпускного класса, попросили довести его до конца. Они рассказали Городу55, что целиком на стороне Тюменцевой и согласились пообщаться только при условии, что их мнение будет передано без искажений.
«У меня дочь учится на музыкальном отделении. Когда мы туда поступили, все было прекрасно, рассказывает Валентина В. — Потом начались какие-то непонятные движения. В прошлом учебном году мы приходим 1 сентября — только у моей дочери поменялись три педагога одновременно. Помимо этого уволилось чуть ли не семь человек. Самое главное, ушла заведующая отделением Ирина Михайловна, и, видимо, с этого момента все посыпалось. И до сих пор этот процесс продолжается. Музыкальное отделение ослабло. Держится еще педагог по хору. Когда увольняются люди и создается большая текучка, думаю, что причина не в сотрудниках, а в руководстве.
Я говорю директору: «Вы поговорите, найдите компромисс». Она отвечает: «Вот на Тюменцеву жалуется кто-то там из сторожей, написали служебную». Я, конечно, была очень возмущена. Какое отношение сторож имеет к педагогическому составу?! Это что за директор, который такое допускает и позволяет техничкам и сторожам обсуждать педагога? Это уровень завхоза. Считаю, что это просто недопустимые вещи!»
Еще одна родительница рассказала, что вынуждена была перевести ребенка в другую школу:
«Два года отучились в этой школе, — объясняет Наталья М. — Все было замечательно. Прекрасные опытные преподаватели, шаговая доступность, но в конце года уволилось сразу три преподавателя. Пришли забирать документы для перевода в другую школу, директор даже не спросила почему. Ушли и ушли. Нет заинтересованности ни в преподавателях, ни в учениках. Теперь учимся в другой школе, но очень далеко. Хотелось бы вернуться обратно, но пока нет интереса директора к музыкальному отделению, это все бесполезно. Вместе с нами ушло еще несколько человек с потока».
Родители учеников уговорили Викторию Станиславовну остаться. Параллельно писали письма с просьбой помочь и разобраться в ситуации в министерства, департаменты культуры и образования. Из последних двух ведомств пришли совершенно одинаковые ответы: штат укомплектован новыми педагогами, никаких нарушений не выявлено.
И этот год дался Тюменцевой крайне непросто. Вот что рассказывает ее коллега Юлия Малькова:
«Виктория Станиславовна у нас в школе была звезда. Ее ученики постоянно выигрывали конкурсы. Она оставалась с детьми после занятий, чтобы подготовиться в какому-нибудь отчетному концерту. Весь этот дополнительный труд оплачивается — педагогам выписывают премии. Но год назад, когда на Тюменцеву началась настоящая травля, ее всего этого лишили.
Директор собирала заявления с уборщиц и сторожей. На занятия к Виктории Станиславовне постоянно врывалась комиссия проверяющих во главе с директором. Вот что Меженная — художник по специальности — может проверять на занятии у пианистов?! Один раз просто сорвали урок. Ученица так смутилась, что убежала домой. И в итоге это занятие, которое не состоялось по их же вине, Тюменцевой не оплатили».
Последней каплей, по мнению коллег, стало собрание, куда заставили прийти вообще всех работников школы и где планировали разбирать «поведение» Тюменцевой.
«Пришлось идти даже тем, у кого в тот день не было смены, — продолжает педагог. — У Виктории Станиславовны давление под 200. Она позвонила директору и предупредила, что не сможет явиться. Меженная об этом никому не сказала. Когда все прождали впустую 15 минут, говорит: „Вот видите, как она ко всем вам относится!“ На следующий день пришедшие на это собрание набросились на Тюменцеву, что из-за нее потратили свой выходной. Как будто она заставляла их идти на это собрание».
Чтобы защитить свои честь и достоинство, Тюменцева подала иск в суд. Она требовала возместить моральный вред, выплатить ей неполученные премии и компенсировать затраты на юриста. Сначала коллеги подписали обращение в курирующие ведомства в поддержку Виктории Станиславовны, но после по каким-то причинам отказались выступить свидетелями в суде.
«Тех, кто пытался вступиться за Тюменцеву, запугали. У нас был молодой педагог по гитаре, его тоже вынудили уйти. Он присоединился к опытным педагогам и тоже подписал письмо в поддержку Тюменцевой. Через какое-то время его вызвала директор ДШИ, куда он перешел, и говорит: „Если еще что-то такое подпишешь, вообще больше нигде в Омске не будешь работать!“», — рассказывает ее коллега.
Тяжба длилась год и в итоге закончилась ничем — у преподавателя просто нет денег на продолжение.
«Мы думали, что все закончится одним заседанием, но в итоге продержались почти год. Меженная подстраховалась и пришла с целой кипой доносов и выговоров. Последние были выписаны задним числом, — говорит коллега Тюменцевой. — Как сказал адвокат, „печать у директора всегда под рукой, она может сделать таких документов сколько угодно“. Надо было делать экспертизу их подлинности, но она стоит 100 тысяч рублей. Откуда у педагога с зарплатой в 15 тысяч такие средства? Так что Виктория Станиславовна просто не стала дальше бороться. Но вся эта ситуация, на мой взгляд, крайне несправедливая».
Виктория Тюменцева в итоге все-таки написала заявление об увольнении. Сейчас она уже работает в другом месте, но все еще скучает по своим бывшим ученикам и ДШИ № 16, которой отдала большую часть профессиональной жизни.
«Я бы вернулась при одном условии — если бы Меженную убрали. 9 сентября я вышла после больничного, отрабатывала две недели, завуч Краснобаева зашла ко мне и говорит: „Да оставайтесь, работайте“. Я говорю: „Как я буду работать, если вы на меня написали 32 служебки и издевались весь год?“ Но работать некому, я понимаю. В штате сейчас пианистов, по-моему, вообще нет — только совместители».
Город55 обратился за комментариями и ко второй стороне конфликта. Директор находится в отпуске и отказалась общаться. В приемной с нами пообщалась секретарь Елена Горькавая.
«Я новый сотрудник, пришла работать только в июне, — говорит Елена Владимировна. — Во-первых, Тюменцеву никто не увольнял, она сама уволилась. Никто не вынуждал. Директор при мне ей говорила: «Не увольняйтесь. Зачем вам это нужно?» Она жаловалась, что у нее нет уютного кабинета, кажется. И зам по учебной части к ней ходила. Все равно педагог как бы хороший. Я присутствовала при том, как Виктория Станиславовна сама писала заявление.
Мы с замом написали коллективное письмо в защиту директора и наших педагогов. Не Оксана Станиславовна ходила, если говорят, что ее боятся. Я сама лично ходила, все подписали».
Также нам пообещали, что с нами свяжутся педагоги ДШИ № 16, которые выступают в поддержку директора. Но в итоге этого не произошло. Вместо этого откликнулся юрист, представляющий школу. От него комментарий мы пока также не получили.
Ответ пресс-службы мэрии Омска:
«На данный момент в ДШИ 16 полностью укомплектован штат педагогов и учеников. Все показатели муниципального задания выполнены в полном объеме. К сожалению, администрация города не может решить и рассудить конфликты или личные неприязни. Указанные вами факты будут проверены курирующим департаментом».
Ответы департаментов культуры и образования Омска:
«Специалистами департамента проведена проверка работы лиц, ответственных за управление персоналом, запрошена аналитическая справка о кадровом движении на музыкальном отделении учреждения в 2020–2022 годах.
В соответствии с результатами проверки установлено, что в 2021 году по собственному желанию из учреждения уволились 4 педагога музыкального отделения, в том числе 2 педагога в связи со сменой места жительства, однако 17 августа и 1 сентября были приняты еще 3 педагога на музыкальное отделение. 23 сентября уволилась по собственному желанию педагог музыкального отделения Тюменцева В.С.
По состоянию на 1 октября 2022 года в кадровом составе школы вакансий нет. Все обучающиеся обеспечены педагогами».