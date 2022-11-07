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Этой осенью некоторые страны ЕС частично восстановили торговлю с Россией

7 ноября, 16:25
Около 25% членов ЕС наладили экономические отношения с Россией этой осенью. Торговля с ними достигла досанкционного уровня.

Сейчас пытаются наладить экономические связи с РФ Болгария, Кипр, Люксембург, Словения и другие, передает Общественная служба новостей.

За первое полугодие 2022 года экспорт продукции из стран Евросоюза в РФ снизился на 31% по сравнению с первым полугодием 2021 года, а импорт увеличился на 83%. 

Девять членов ЕС указали в своих отчетах, что в мае–июне товарооборот с Россией был рекордно низким. Еще тринадцать стран Евросоюза не уменьшали импорт российских товаров. В первую очередь речь идет об энергоресурсах.

Эксперт Всеволод Шимов отметил, что ограничения были введены не на все товары.

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