Этой осенью некоторые страны ЕС частично восстановили торговлю с Россией

Сейчас пытаются наладить экономические связи с РФ Болгария, Кипр, Люксембург, Словения и другие, передает Общественная служба новостей.
За первое полугодие 2022 года экспорт продукции из стран Евросоюза в РФ снизился на 31% по сравнению с первым полугодием 2021 года, а импорт увеличился на 83%.
Девять членов ЕС указали в своих отчетах, что в мае–июне товарооборот с Россией был рекордно низким. Еще тринадцать стран Евросоюза не уменьшали импорт российских товаров. В первую очередь речь идет об энергоресурсах.
Эксперт Всеволод Шимов отметил, что ограничения были введены не на все товары.