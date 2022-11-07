Еще одна азиатская страна упрощает визовый режим с РФ

Об этом пишет Infox со ссылкой на сайт Генерального директората иммиграции страны. На смену визам, оформляемым в консульстве Индонезии, придут электронные визы по прибытии (e-VOA). Въездной документ можно будет получить в аэропортах Бали и Джакарты. Срок действия такой визы составит 30 дней, при необходимости документ на пребывание в стране можно будет продлить, оплатив 500 тысяч рупий (около двух тысяч рублей).