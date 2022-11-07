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Эксперты ВОЗ прокомментировали версию об искусственном происхождении коронавируса

7 ноября, 16:17
Искусственное происхождение коронавируса маловероятно, следует из заявления официального представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович.

Руководство ВОЗ создало специальную комиссию для изучения версии об искусственном происхождении коронавирусной инфекции, сообщает Общественная служба новостей. Эксперты проинформировали о четырех гипотезах, однако, ни одну из них не доказали, заявила Вуйнович.

Напомним, вирусолог Александр Лукашев ранее сообщил, что новые варианты штамма «омикрон» – BQ.1 и BQ.1.1 – потенциально способны заменить те вариации заболевания, которые доминируют в настоящее время в России. Однако, процесс этот будет не столь быстрый, как в случае с предыдущими штаммами COVID.

 

#Светлана Павлова
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