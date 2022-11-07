Эксперты ВОЗ прокомментировали версию об искусственном происхождении коронавируса

Напомним, вирусолог Александр Лукашев ранее сообщил, что новые варианты штамма «омикрон» – BQ.1 и BQ.1.1 – потенциально способны заменить те вариации заболевания, которые доминируют в настоящее время в России. Однако, процесс этот будет не столь быстрый, как в случае с предыдущими штаммами COVID.