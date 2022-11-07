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Экотропа и амфитеатр. В Омске хотят благоустроить территорию у Дворца творчества

7 ноября 03:39
Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды

В Омске у Дворца творчества предложили построить амфитеатр и ландшафтный сад

Архитектор Дмитрий Смирнов предложил концепцию благоустройства.

Завтра, 8 ноября, в Центре компетенций по вопросам городской среды пройдет заседание архитектурного совета, во время которого обсудят концепцию благоустройства территории Дворца творчества в Омске. Автором концепции стал омский архитектор Дмитрий Смирнов.

Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды

Он предлагает разделить территорию около Дворца творчества на несколько зон: фотозона с шрифтовой композицией, экотропа, детская площадка, амфитеатр, где можно будет посмотреть фильмы, воркаут-площадка и настольный теннис, качели, площадка-лежак, пергола, эстрада, ландшафтный сад.

Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды

Кроме того, автор концепции предлагает переоборудовать не работающий бассейн под цветник с высадкой многолетних трави и благоустроить картодром. На площади предлагают использовать активный рисунок мощения, чтобы оживить монотонность большого количества твердых покрытий. Встроенные светильники предлагают расположить с шагом в 6 метров, чтобы акцентировать масштаб.

Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды
#Город#Новости#Омск#Благоустройство#Вероника Жукова
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