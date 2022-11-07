Экотропа и амфитеатр. В Омске хотят благоустроить территорию у Дворца творчества

Кроме того, автор концепции предлагает переоборудовать не работающий бассейн под цветник с высадкой многолетних трави и благоустроить картодром. На площади предлагают использовать активный рисунок мощения, чтобы оживить монотонность большого количества твердых покрытий. Встроенные светильники предлагают расположить с шагом в 6 метров, чтобы акцентировать масштаб.