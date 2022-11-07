Дошло до суда. В Омске проверили скандальную «шашлычку», откуда выгнали слепых

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о выявленных нарушениях в городском кафе, откуда выгнали инвалидов по зрению, как ранее сообщали ГТРК «Иртыш». Прокуратура Центрального округа Омска инициировала проверку, в ходе которой выяснилось, что в кафе не соблюдено законодательство о доступности услуг общественного питания для лиц с ограниченными возможностями.