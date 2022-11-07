Дошло до суда. В Омске проверили скандальную «шашлычку», откуда выгнали слепых

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о выявленных нарушениях в городском кафе, откуда выгнали инвалидов по зрению, как ранее сообщали ГТРК «Иртыш». Прокуратура Центрального округа Омска инициировала проверку, в ходе которой выяснилось, что в кафе не соблюдено законодательство о доступности услуг общественного питания для лиц с ограниченными возможностями.
В прокуратуре установили, что кафе на ул. Тарская в Омске, не предназначено для посещения инвалидов. Людям с ограничениями невозможно самостоятельно передвигаться по кафе, беспрепятственно входить и выходить.
Прокуратура возбудила на предпринимателя административное дело по 9.13 КоАП РФ «неисполнение требований к обеспечению доступности услуг для инвалидов». Акт прокурорского реагирования передали на рассмотрение мировому судье из Центрального судебного района города Омска.
К сожалению, в Омске нередко общественные места недоступны для людей с ограничениями, вот другой пример подобного небрежения: