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Дошло до суда. В Омске проверили скандальную «шашлычку», откуда выгнали слепых

7 ноября 06:21
Фото: 1MI
иллюстрация

Кафе в центре Омска проверили после громкой жалобы от незрячих посетителей

Выгнали собак-поводырей вместе с незрячими хозяевами — пойдут под суд. Омская прокуратура проверила скандальную «шашлычку».

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о выявленных нарушениях в городском кафе, откуда выгнали инвалидов по зрению, как ранее сообщали ГТРК «Иртыш». Прокуратура Центрального округа Омска инициировала проверку, в ходе которой выяснилось, что в кафе не соблюдено законодательство о доступности услуг общественного питания для лиц с ограниченными возможностями.

В прокуратуре установили, что кафе на ул. Тарская в Омске, не предназначено для посещения инвалидов. Людям с ограничениями невозможно самостоятельно передвигаться по кафе, беспрепятственно входить и выходить.

Прокуратура возбудила на предпринимателя административное дело по 9.13 КоАП РФ «неисполнение требований к обеспечению доступности услуг для инвалидов». Акт прокурорского реагирования передали на рассмотрение мировому судье из Центрального судебного района города Омска.

К сожалению, в Омске нередко общественные места недоступны для людей с ограничениями, вот другой пример подобного небрежения:

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#Дарья Зыкова#Прокуратура Омской области#Новости#Омск#Жалобы#Инвалиды#Кафе#Собаки
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